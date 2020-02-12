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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.02.2020 14:44
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10/02/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 13/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
 
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

      ANL
 
    Ak Portföy  İkinci Para Piyasası Fonu
    Ak Porföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu

 
                                                                PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818586


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ASELS 28,00 3.105.554.999 % 13,09  
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Frank 6,1747 6,2119 % 0,50  
Riyal 1,6060 1,6141 % 0,40  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 304 304 0,81  
Cumhuriyet 2.017 2.048 2,00  
Tam 2.006 2.056 -1,65  
Yarım 969 994 -0,80  
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Gümüş.Ons 17,56 17,60 -0,07  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 -0,00  
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