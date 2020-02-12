BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.02.2020 14:44
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 10/02/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 13/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
ANL
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu
Ak Porföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818586
BIST
14:45121.242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 1.443,78
|Açılış
|: 119.940
|
|Önceki Kapanış
|: 119.798
|
121.370
En Düşük
119.229
14:456,0407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0239
|Açılış
|: 6,0410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0240
|
6,0483
En Düşük
6,0002
14:456,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0204
|Açılış
|: 6,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5750
|
6,6047
En Düşük
6,5491
14:45304,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,84
|Açılış
|: 304,31
|
|Önceki Kapanış
|: 303,47
|
304,86
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|13,17
|162.254.503
|% 19,95
|
|HUBVC
|44,90
|7.425.753
|% 15,31
|
|ESCOM
|4,02
|47.232.120
|% 14,86
|
|ASELS
|28,00
|3.105.554.999
|% 13,09
|
|COSMO
|2,66
|28.263
|% 9,92
|
|KRSAN
|8,83
|103.605
|% -9,99
|
|TRCAS
|3,78
|315.581.844
|% -8,25
|
|RALYH
|7,25
|522.781
|% -6,45
|
|IHGZT
|4,25
|1.934
|% -5,13
|
|OZRDN
|2,53
|3.808
|% -4,53
|
|ASELS
|28,00
|3.105.554.999
|% 13,09
|
|THYAO
|14,83
|2.266.213.873
|% 3,71
|
|HALKB
|7,31
|553.179.320
|% 5,33
|
|GARAN
|11,97
|397.725.844
|% 0,42
|
|ODAS
|2,20
|353.962.223
|% 1,85
|
|IHLGM
|1,34
|295.925.194
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,67
|274.992.096
|% 1,21
|
|ODAS
|2,20
|353.962.223
|% 1,85
|
|THYAO
|14,83
|2.266.213.873
|% 3,71
|
|KRDMD
|2,94
|340.961.158
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8220
|7,8612
|% 0,62
|
|Frank
|6,1747
|6,2119
|% 0,50
|
|Riyal
|1,6060
|1,6141
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-1,61
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|2,00
|
|Tam
|2.006
|2.056
|-1,65
|
|Yarım
|969
|994
|-0,80
|
|Çeyrek
|486
|497
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,16
|55,16
|1,15
|