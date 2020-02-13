BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.02.2020 14:02
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teb Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 14/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Teb Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
TTP
Teb Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
TTS
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818783
BIST
14:13119.829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -220,15
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.402
En Düşük
119.472
14:136,0605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,0580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0616
En Düşük
6,0401
14:136,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,5870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
14:13306,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,12
|Açılış
|: 306,78
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,05
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|45.686.061
|% 19,97
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|RHEAG
|2,35
|28.066.059
|% 14,63
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 14,57
|
|GLBMD
|3,07
|2.358.142
|% 14,13
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|RYGYO
|9,83
|44.052.300
|% -7,44
|
|ASELS
|28,28
|1.098.852.911
|% 1,00
|
|THYAO
|14,84
|959.699.201
|% 0,13
|
|TSPOR
|4,50
|503.336.366
|% 13,92
|
|SASA
|10,53
|449.523.646
|% 10,26
|
|TUPRS
|112,50
|377.369.210
|% -2,17
|
|TSPOR
|4,50
|503.336.366
|% 13,92
|
|ISGYO
|1,98
|214.046.832
|% 3,66
|
|IHLAS
|0,89
|82.065.963
|% 1,14
|
|TSKB
|1,36
|102.818.592
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,85
|199.823.387
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8456
|7,8849
|% 0,44
|
|Frank
|6,1750
|6,2122
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6111
|1,6192
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|7,15
|
|Altın Gr.
|307
|307
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.028
|2.059
|12,00
|
|Tam
|2.020
|2.071
|12,94
|
|Yarım
|976
|1.002
|6,26
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,04
|
|B. Petrol
|55,24
|55,24
|-0,55
|