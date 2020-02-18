BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
18.02.2020 15:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)" adına yapılacak işlemler için 19/02/2020 tarihinden itibaren "IIH" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819862
BIST
16:53119.511
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -1.280,81
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:536,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:536,5543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,5560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:53310,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,04
|Açılış
|: 310,39
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,64
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|1,98
|284.294.944
|% 19,28
|
|TSPOR
|6,50
|520.145.535
|% 16,28
|
|BOSSA
|12,15
|64.804.510
|% 14,62
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|RAYSG
|4,27
|8.783.614
|% -9,15
|
|HUBVC
|36,04
|98.983.882
|% -8,94
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|YKGYO
|3,34
|271.567.156
|% -7,73
|
|VKING
|3,83
|5.365.090
|% -7,71
|
|THYAO
|14,90
|1.528.813.724
|% -2,55
|
|GSRAY
|3,55
|1.525.747.227
|% 2,90
|
|ASELS
|28,94
|1.178.640.054
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,89
|634.167.194
|% 0,70
|
|ODAS
|2,28
|568.254.481
|% -3,39
|
|GSRAY
|3,55
|1.525.747.227
|% 2,90
|
|ODAS
|2,28
|568.254.481
|% -3,39
|
|EKGYO
|1,63
|358.086.007
|% -1,81
|
|GUSGR
|2,89
|634.167.194
|% 0,70
|
|ISGYO
|1,96
|381.791.309
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8805
|7,9200
|% 0,56
|
|Frank
|6,1508
|6,1879
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6132
|1,6213
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.592
|10,43
|
|Altın Gr.
|310
|310
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.087
|19,00
|
|Tam
|2.047
|2.099
|18,71
|
|Yarım
|990
|1.015
|9,05
|
|Çeyrek
|496
|508
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,01
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|0,05
|
|B. Petrol
|56,40
|56,40
|-1,27
|