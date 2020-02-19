BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.02.2020 15:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 20/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy 2023 Serbest (Döviz-Avro) Fon
GFF
Garanti Portföy 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
GPP
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820094
BIST
17:19119.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -557,75
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
118.571
17:196,0809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0815
En Düşük
6,0483
17:196,5606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5382
17:19313,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,70
|Açılış
|: 313,43
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
315,01
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|3,52
|823.110.176
|% 19,73
|
|FENER
|19,30
|920.094.385
|% 19,14
|
|LKMNH
|7,63
|35.722.274
|% 16,85
|
|TSPOR
|7,47
|542.528.408
|% 15,10
|
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|VERTU
|6,60
|23.968.309
|% -19,90
|
|BURVA
|15,00
|81.381
|% -11,71
|
|VKING
|3,40
|4.926.206
|% -11,46
|
|EMNIS
|2,40
|41.337
|% -9,77
|
|GLRYH
|2,12
|50.560.009
|% -9,40
|
|GSRAY
|3,86
|2.243.508.448
|% 9,04
|
|THYAO
|14,93
|1.072.543.242
|% -0,67
|
|ASELS
|29,48
|1.003.735.166
|% 1,03
|
|FENER
|19,30
|920.094.385
|% 19,14
|
|BJKAS
|3,52
|823.110.176
|% 19,73
|
|GSRAY
|3,86
|2.243.508.448
|% 9,04
|
|BJKAS
|3,52
|823.110.176
|% 19,73
|
|CEMAS
|1,31
|307.146.108
|% 1,55
|
|ODAS
|2,25
|489.194.020
|% -1,32
|
|MNDRS
|1,98
|292.872.905
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8530
|7,8924
|% -0,14
|
|Frank
|6,1545
|6,1916
|% 0,10
|
|Riyal
|1,6159
|1,6240
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.604
|1,04
|
|Altın Gr.
|313
|313
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.067
|2.118
|17,77
|
|Yarım
|999
|1.025
|8,59
|
|Çeyrek
|501
|512
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,56
|0,01
|
|B. Petrol
|58,66
|58,66
|0,91
|