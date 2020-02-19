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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.02.2020 15:54
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/02/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
Garanti  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 20/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Unvanı
    Fon Kodu

    Garanti Portföy 2023 Serbest (Döviz-Avro) Fon
    GFF

    Garanti Portföy 2023 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
    GPP

 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820094


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BJKAS 3,52 823.110.176 % 19,73  
FENER 19,30 920.094.385 % 19,14  
LKMNH 7,63 35.722.274 % 16,85  
TSPOR 7,47 542.528.408 % 15,10  
RALYH 8,76 876 % 14,96  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8530 7,8924 % -0,14  
Frank 6,1545 6,1916 % 0,10  
Riyal 1,6159 1,6240 % 0,19  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.604 1.604 1,04  
Altın Gr. 313 313 0,68  
Cumhuriyet 2.079 2.111 20,00  
Tam 2.067 2.118 17,77  
Yarım 999 1.025 8,59  
Çeyrek 501 512 4,30  
Gümüş.Ons 18,23 18,27 0,02  
Gümüş Gr. 3,56 3,56 0,01  
B. Petrol 58,66 58,66 0,91  
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