BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.02.2020 12:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Ziraat Portföy TZH Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 21/02/2020 tarihinden itibaren "TZH" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820307
BIST
14:34117.800
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -1.396,26
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.792
14:346,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0108
|Açılış
|: 6,0940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:346,5830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:34315,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,48
|Açılış
|: 315,94
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|138.951.619
|% 19,87
|
|HATEK
|9,95
|23.093.467
|% 16,24
|
|SNGYO
|1,30
|2.469.118
|% 8,33
|
|LOGO
|73,45
|48.367.496
|% 8,17
|
|QNBFL
|141,80
|2.815.864
|% 7,42
|
|TSPOR
|6,34
|645.146.842
|% -18,51
|
|GSRAY
|3,22
|743.794.902
|% -17,44
|
|VERTU
|5,47
|33.045.267
|% -17,12
|
|FENER
|16,75
|682.066.339
|% -13,84
|
|BJKAS
|3,10
|977.721.447
|% -11,93
|
|BJKAS
|3,10
|977.721.447
|% -11,93
|
|ASELS
|28,90
|914.673.720
|% -2,96
|
|GSRAY
|3,22
|743.794.902
|% -17,44
|
|FENER
|16,75
|682.066.339
|% -13,84
|
|THYAO
|14,67
|648.672.733
|% -1,54
|
|BJKAS
|3,10
|977.721.447
|% -11,93
|
|CEMAS
|1,28
|270.645.559
|% -3,03
|
|GSRAY
|3,22
|743.794.902
|% -17,44
|
|IHLGM
|1,25
|156.864.012
|% -3,85
|
|ODAS
|2,11
|245.440.742
|% -5,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8140
|7,8532
|% -0,32
|
|Frank
|6,1723
|6,2095
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6197
|1,6278
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.613
|-0,47
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.082
|2.134
|13,99
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|6,77
|
|Çeyrek
|505
|516
|3,38
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,32
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,03
|
|B. Petrol
|59,12
|59,12
|0,00
|