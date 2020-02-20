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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

20.02.2020 13:39
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/02/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel  Fon
    PAI

    Ak Portföy Mistral Serbest(Döviz) Özel Fon
    PAP

    Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
    PAL

 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820321


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MIPAZ 3,56 144.528.694 % 19,87  
SNGYO 1,39 2.999.914 % 15,83  
HATEK 9,88 24.352.169 % 15,42  
LOGO 73,00 54.919.921 % 7,51  
QNBFL 141,80 2.815.864 % 7,42  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8153 7,8545 % -0,30  
Frank 6,1745 6,2117 % 0,23  
Riyal 1,6200 1,6282 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.615 1.616 2,67  
Altın Gr. 316 316 0,53  
Cumhuriyet 2.088 2.120 10,00  
Tam 2.083 2.135 15,59  
Yarım 1.007 1.033 7,54  
Çeyrek 505 516 3,77  
Gümüş.Ons 18,31 18,36 -0,13  
Gümüş Gr. 3,58 3,59 -0,02  
B. Petrol 59,03 59,03 -0,09  
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