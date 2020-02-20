BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.02.2020 13:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 21/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon
PAI
Ak Portföy Mistral Serbest(Döviz) Özel Fon
PAP
Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon
PAL
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820321
BIST
14:48117.231
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -1.965,36
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.231
14:486,0965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
14:486,5845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
14:48316,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,95
|Açılış
|: 316,41
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,49
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|144.528.694
|% 19,87
|
|SNGYO
|1,39
|2.999.914
|% 15,83
|
|HATEK
|9,88
|24.352.169
|% 15,42
|
|LOGO
|73,00
|54.919.921
|% 7,51
|
|QNBFL
|141,80
|2.815.864
|% 7,42
|
|TSPOR
|6,34
|681.533.519
|% -18,51
|
|VERTU
|5,42
|34.216.829
|% -17,88
|
|GSRAY
|3,25
|764.783.705
|% -16,67
|
|FENER
|16,65
|707.435.990
|% -14,35
|
|BJKAS
|3,07
|1.019.143.949
|% -12,78
|
|BJKAS
|3,07
|1.019.143.949
|% -12,78
|
|ASELS
|28,78
|970.886.075
|% -3,36
|
|GSRAY
|3,25
|764.783.705
|% -16,67
|
|THYAO
|14,62
|708.486.354
|% -1,88
|
|FENER
|16,65
|707.435.990
|% -14,35
|
|BJKAS
|3,07
|1.019.143.949
|% -12,78
|
|CEMAS
|1,27
|283.334.498
|% -3,79
|
|GSRAY
|3,25
|764.783.705
|% -16,67
|
|IHLGM
|1,24
|162.737.168
|% -4,62
|
|ODAS
|2,10
|261.708.900
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8153
|7,8545
|% -0,30
|
|Frank
|6,1745
|6,2117
|% 0,23
|
|Riyal
|1,6200
|1,6282
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.616
|2,67
|
|Altın Gr.
|316
|316
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.083
|2.135
|15,59
|
|Yarım
|1.007
|1.033
|7,54
|
|Çeyrek
|505
|516
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,36
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,03
|59,03
|-0,09
|
Seans Raporu
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