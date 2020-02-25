BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.02.2020 09:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 12/02/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 25/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
IPZ
İş Portföy AG Serbest Özel Fon
İş Portföy AG Serbest (Döviz) Özel Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821380
BIST
14:37114.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -195,79
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
14:376,1407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0270
|Açılış
|: 6,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
14:376,6546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
14:37325,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,90
|Açılış
|: 325,27
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,94
|32.226.724
|% 17,77
|
|OYAYO
|2,56
|35.513.482
|% 14,80
|
|ALGYO
|16,56
|141.230.255
|% 12,51
|
|MIPAZ
|3,27
|169.694.817
|% 11,22
|
|GSRAY
|4,00
|122.567.052
|% 11,11
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,32
|4.107.850
|% -6,77
|
|JANTS
|60,50
|7.649.139
|% -6,64
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,57
|2.045.610.173
|% -2,09
|
|ASELS
|29,08
|975.042.883
|% 1,61
|
|KRDMD
|2,83
|473.851.937
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|334.711.827
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,83
|275.338.992
|% 0,94
|
|KRDMD
|2,83
|473.851.937
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|334.711.827
|% 0,92
|
|THYAO
|13,57
|2.045.610.173
|% -2,09
|
|CEMAS
|1,30
|128.631.959
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|110.200.891
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9462
|7,9861
|% 0,84
|
|Frank
|6,2511
|6,2887
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6332
|1,6414
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-15,02
|
|Altın Gr.
|326
|327
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-34,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|-44,42
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-21,49
|
|Çeyrek
|522
|534
|-10,74
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,40
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,18
|