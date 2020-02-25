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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

25.02.2020 09:48
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/02/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş. 12/02/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 25/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
 
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    IPZ
    İş Portföy AG  Serbest Özel Fon
    İş Portföy AG Serbest (Döviz) Özel Fon

 
              
                                                              PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821380


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Riyal 1,6332 1,6414 % 0,50  
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Altın Gr. 326 327 0,34  
Cumhuriyet 2.168 2.201 -34,00  
Tam 2.155 2.209 -44,42  
Yarım 1.042 1.069 -21,49  
Çeyrek 522 534 -10,74  
Gümüş.Ons 18,35 18,40 -0,27  
Gümüş Gr. 3,64 3,65 -0,02  
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