BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/02/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaqasid Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Maqasid PYŞ Altın Katılım Fonu" adına yapılacak işlemler için 26/02/2020 tarihinden itibaren "MMA" kodu kullanılacaktır.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821409BIST