BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.02.2020 14:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 26/02/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Investrade Portföy Birinci Katılım Serbest Fonu
IIB
Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
IRK
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821440
BIST
15:34115.083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 294,10
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:346,1441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0304
|Açılış
|: 6,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:346,6590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0215
|Açılış
|: 6,6460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:34325,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,79
|Açılış
|: 325,38
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,09
|36.420.902
|% 19,55
|
|OYAYO
|2,56
|35.867.345
|% 14,80
|
|MIPAZ
|3,33
|186.434.580
|% 13,27
|
|ALGYO
|16,52
|152.767.003
|% 12,23
|
|GSRAY
|4,04
|131.382.186
|% 12,22
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|8.215.329
|% -6,56
|
|TURGG
|49,60
|4.312.106
|% -6,24
|
|THYAO
|13,76
|2.591.495.714
|% -0,72
|
|ASELS
|29,28
|1.134.705.924
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|545.264.051
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|378.395.678
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,73
|294.902.260
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,84
|545.264.051
|% 0,35
|
|THYAO
|13,76
|2.591.495.714
|% -0,72
|
|ODAS
|2,22
|378.395.678
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,30
|150.186.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|122.979.994
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9330
|7,9728
|% 0,67
|
|Frank
|6,2438
|6,2814
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,37
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.145
|2.199
|-54,62
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-26,43
|
|Çeyrek
|520
|532
|-13,21
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,21
|