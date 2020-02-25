BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.02.2020 15:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy GMS Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 26/02/2020 tarihinden itibaren "GGM" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821441
BIST
15:38115.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 410,51
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:386,1466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0329
|Açılış
|: 6,1390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:386,6616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:38325,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,66
|Açılış
|: 325,51
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|37.438.042
|% 19,91
|
|OYAYO
|2,56
|35.883.233
|% 14,80
|
|GSRAY
|4,06
|131.745.940
|% 12,78
|
|MIPAZ
|3,31
|187.068.047
|% 12,59
|
|ALGYO
|16,51
|153.835.553
|% 12,17
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|8.232.646
|% -6,56
|
|TURGG
|49,58
|4.350.505
|% -6,28
|
|THYAO
|13,72
|2.672.003.219
|% -1,01
|
|ASELS
|29,20
|1.143.895.631
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,84
|552.431.519
|% 0,35
|
|ODAS
|2,21
|387.609.989
|% 1,38
|
|KOZAA
|12,73
|296.918.717
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,84
|552.431.519
|% 0,35
|
|THYAO
|13,72
|2.672.003.219
|% -1,01
|
|ODAS
|2,21
|387.609.989
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,30
|155.775.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,98
|201.339.453
|% 6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9371
|7,9769
|% 0,72
|
|Frank
|6,2479
|6,2856
|% 0,41
|
|Riyal
|1,6313
|1,6395
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,37
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.145
|2.199
|-54,62
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-26,43
|
|Çeyrek
|520
|532
|-13,21
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,21
|