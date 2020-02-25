BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
25.02.2020 17:39
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Osmanlı Portföy Kaptan Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 26/02/2020 tarihinden itibaren "OOK" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821489
BIST
17:55114.630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -158,82
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:556,1370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:556,6523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:55325,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,94
|Açılış
|: 325,23
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.153.813
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.383.463
|% 19,91
|
|ALCAR
|63,80
|27.252.738
|% 15,37
|
|BURCE
|7,07
|3.773.545
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.162.106
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,14
|5.104.576
|% -7,11
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|9.604.306
|% -6,56
|
|THYAO
|13,57
|3.293.879.389
|% -2,09
|
|ASELS
|29,10
|1.393.937.166
|% 1,68
|
|KARSN
|1,96
|694.593.941
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,83
|650.902.287
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|445.790.321
|% 0,46
|
|KARSN
|1,96
|694.593.941
|% 5,38
|
|THYAO
|13,57
|3.293.879.389
|% -2,09
|
|KRDMD
|2,83
|650.902.287
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|261.034.653
|% 5,65
|
|ODAS
|2,19
|445.790.321
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9299
|7,9697
|% 0,63
|
|Frank
|6,2399
|6,2775
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6284
|1,6366
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
|
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