BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
26.02.2020 15:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Maestro Serbest Fonu" adına yapılacak işlemler için 27/02/2020 tarihinden itibaren "IMF" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821715
BIST
16:23114.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 622,14
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
115.090
En Düşük
113.147
16:236,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1622
En Düşük
6,1376
16:236,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7212
En Düşük
6,6789
16:23324,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,96
|Açılış
|: 324,98
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|72,90
|14.417.358
|% 20,00
|
|BRSAN
|12,73
|76.595.517
|% 16,58
|
|OYAYO
|2,94
|14.977.632
|% 14,84
|
|ALGYO
|19,46
|356.616.024
|% 10,19
|
|BALAT
|2,48
|631.485
|% 9,73
|
|YBTAS
|5.210,90
|292.650
|% -10,00
|
|UFUK
|4,08
|37.921
|% -7,06
|
|ISBTR
|45.143,70
|377.763
|% -6,92
|
|BJKAS
|2,75
|12.960.186
|% -5,82
|
|RYSAS
|9,45
|44.496.231
|% -5,50
|
|ASELS
|28,98
|2.132.273.795
|% -0,55
|
|THYAO
|13,31
|1.985.762.630
|% -1,26
|
|GARAN
|10,62
|454.559.213
|% -0,38
|
|KRDMD
|2,90
|424.758.841
|% 2,84
|
|ODAS
|2,21
|389.801.972
|% 1,38
|
|ODAS
|2,21
|389.801.972
|% 1,38
|
|IHLGM
|1,34
|202.609.704
|% 2,29
|
|THYAO
|13,31
|1.985.762.630
|% -1,26
|
|KRDMD
|2,90
|424.758.841
|% 2,84
|
|KARSN
|1,97
|225.270.751
|% 1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9357
|7,9755
|% -0,32
|
|Frank
|6,2824
|6,3203
|% 0,22
|
|Riyal
|1,6354
|1,6436
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|12,07
|
|Altın Gr.
|326
|326
|2,66
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-2,00
|
|Tam
|2.148
|2.201
|4,54
|
|Yarım
|1.038
|1.065
|2,19
|
|Çeyrek
|521
|532
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|53,26
|53,26
|-1,00
|
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