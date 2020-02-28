BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.02.2020 13:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 25/02/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/03/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
VES
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
VGP
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822697
BIST
14:10106.280
En Yüksek
|Değişim
|: -3,75%
|| -4.138,04
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
106.332
En Düşük
99.332
14:106,2180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0176
|Açılış
|: 6,2090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
14:106,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
14:10326,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 326,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,24
|12.759.306
|% 13,43
|
|OYAYO
|3,75
|21.242.035
|% 10,95
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,82
|19.618.787
|% 8,83
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,50
|28.825.586
|% -12,28
|
|BUCIM
|3,40
|1.131.414
|% -11,46
|
|PKENT
|175,00
|141.701
|% -10,81
|
|YESIL
|11,40
|4.377.577
|% -10,09
|
|VKING
|2,50
|724.736
|% -10,07
|
|THYAO
|11,53
|850.268.724
|% -5,10
|
|ASELS
|27,60
|678.896.597
|% -1,36
|
|GARAN
|9,57
|264.517.569
|% -6,08
|
|YKBNK
|2,32
|172.258.807
|% -5,31
|
|ODAS
|1,94
|155.675.269
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|132.604.391
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|114.861.082
|% -5,43
|
|ODAS
|1,94
|155.675.269
|% -4,90
|
|THYAO
|11,53
|850.268.724
|% -5,10
|
|YKBNK
|2,32
|172.258.807
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9831
|8,0232
|% 0,16
|
|Frank
|6,4191
|6,4578
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6505
|1,6588
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-7,32
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|-6,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-21,95
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,61
|
|Çeyrek
|520
|531
|-5,31
|
|Gümüş.Ons
|17,24
|17,27
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,47
|50,47
|-1,26
|