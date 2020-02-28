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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

28.02.2020 13:54
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/02/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                  
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 25/02/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/03/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
 
 
                                                                      
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    VES
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken  Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma  Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

    VGP
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pera 1  Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Turkcell  Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

 
 
                                                                PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822697


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 26,24 12.759.306 % 13,43  
OYAYO 3,75 21.242.035 % 10,95  
EPLAS 15,35 114.629 % 9,96  
AKSEN 3,82 19.618.787 % 8,83  
MEMSA 0,37 1.365.407 % 8,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9831 8,0232 % 0,16  
Frank 6,4191 6,4578 % 0,74  
Riyal 1,6505 1,6588 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.630 1.630 -7,32  
Altın Gr. 326 326 -0,23  
Cumhuriyet 2.170 2.202 -6,00  
Tam 2.143 2.197 -21,95  
Yarım 1.036 1.063 -10,61  
Çeyrek 520 531 -5,31  
Gümüş.Ons 17,24 17,27 -0,39  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 -0,08  
B. Petrol 50,47 50,47 -1,26  
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