BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/02/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. 25/02/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 02/03/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIVESVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım FonuVGPVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822697BIST