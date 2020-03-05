BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
05.03.2020 12:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy %105 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon" adına yapılacak işlemler için 06/03/2020 tarihinden itibaren "IZP" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824515
BIST
16:34111.957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.171,88
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:346,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:346,8159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0464
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8294
En Düşük
6,7574
16:34324,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,96
|Açılış
|: 324,16
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,54
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.177.383
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.032.273
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|10.935.275
|% 14,91
|
|DGATE
|9,35
|107.446.187
|% 12,65
|
|AKSEN
|4,25
|118.737.090
|% 11,84
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,05
|54.473.278
|% -8,41
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|OZBAL
|1,95
|22.236.311
|% -5,80
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,73
|688.884.898
|% -0,17
|
|ASELS
|30,32
|673.888.876
|% 1,81
|
|GARAN
|10,43
|477.484.358
|% 0,68
|
|ODAS
|2,15
|297.399.913
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|276.088.752
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|297.399.913
|% 2,38
|
|KARSN
|1,93
|214.650.904
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|276.088.752
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,34
|78.328.335
|% 1,52
|
|THYAO
|11,73
|688.884.898
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8394
|7,8787
|% 0,55
|
|Frank
|6,3746
|6,4130
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6183
|1,6264
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|15,55
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.148
|2.180
|17,00
|
|Tam
|2.138
|2.191
|16,90
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|8,18
|
|Çeyrek
|518
|530
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|-0,44
|
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