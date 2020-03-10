BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
10.03.2020 13:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "QNB Finans Portföy OPAL Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 11/03/2020 tarihinden itibaren "OOP" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826001
BIST
13:37106.576
En Yüksek
|Değişim
|: 2,95%
|| 3.052,00
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.671
En Düşük
105.131
13:376,1195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0273
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
13:376,9428
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,0870
|Açılış
|: 6,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
13:37325,90
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -5,91
|Açılış
|: 325,90
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|5.781.458
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.415.801
|% 14,73
|
|CRFSA
|6,55
|24.690.471
|% 12,16
|
|GSDDE
|2,38
|3.549.101
|% 11,74
|
|GARFA
|4,52
|18.970.218
|% 11,60
|
|OYAYO
|5,62
|718.343
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|3.745
|% -5,13
|
|EMNIS
|2,21
|12.966
|% -4,33
|
|EKIZ
|1,12
|74.149
|% -4,27
|
|TUKAS
|11,50
|607.679
|% -4,17
|
|THYAO
|10,87
|462.802.771
|% 4,72
|
|ASELS
|28,50
|419.292.027
|% 2,67
|
|GARAN
|9,62
|265.134.408
|% 4,79
|
|YKBNK
|2,40
|221.919.719
|% 4,80
|
|EREGL
|8,92
|120.049.455
|% 4,57
|
|YKBNK
|2,40
|221.919.719
|% 4,80
|
|ODAS
|1,93
|107.788.765
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,30
|68.760.903
|% 3,17
|
|KARSN
|1,71
|73.861.478
|% 3,01
|
|THYAO
|10,87
|462.802.771
|% 4,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9573
|7,9972
|% -0,97
|
|Frank
|6,5169
|6,5561
|% -1,43
|
|Riyal
|1,6242
|1,6323
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-22,22
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|2.162
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|-15,73
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-7,61
|
|Çeyrek
|522
|534
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,00
|
|B. Petrol
|36,84
|36,84
|2,48
|