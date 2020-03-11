BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.03.2020 17:00
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 12/03/2020 tarihinden itibaren IUU" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827122
BIST
16:54100.046
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.016,61
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:546,1920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0355
|Açılış
|: 6,1910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:547,0164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0688
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:54330,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,20
|Açılış
|: 330,75
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,94
|158.048.713
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|228.809.514
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.831.711
|% 19,79
|
|SELEC
|7,35
|115.915.908
|% 19,51
|
|ECZYT
|10,84
|114.382.180
|% 17,95
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|760.469
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|14.296.001
|% -14,94
|
|PKENT
|129,50
|232.375
|% -14,91
|
|BRKSN
|2,95
|2.636.244
|% -14,74
|
|ASELS
|25,52
|961.975.604
|% -1,47
|
|THYAO
|9,62
|798.597.576
|% -3,51
|
|GARAN
|9,46
|452.795.093
|% 1,18
|
|TSPOR
|4,20
|308.853.174
|% -11,95
|
|GSRAY
|2,32
|258.543.071
|% -9,73
|
|IHLGM
|1,10
|187.321.676
|% -7,56
|
|CEMAS
|0,90
|144.874.432
|% -10,00
|
|ODAS
|1,56
|247.229.669
|% -9,30
|
|ADESE
|1,31
|151.575.831
|% 4,80
|
|GSRAY
|2,32
|258.543.071
|% -9,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9938
|8,0339
|% 0,84
|
|Frank
|6,6067
|6,6465
|% 1,28
|
|Riyal
|1,6445
|1,6528
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|11,99
|
|Altın Gr.
|331
|331
|4,06
|
|Cumhuriyet
|2.193
|2.226
|32,00
|
|Tam
|2.180
|2.235
|25,32
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|12,25
|
|Çeyrek
|529
|541
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|36,15
|36,15
|-1,07
|
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