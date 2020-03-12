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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.03.2020 13:51
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/03/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                
Garanti  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
 
    Fon Unvanı
    Fon Kodu

    Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon
    GGZ

    Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz)  Fon
    GGR

    Garanti Portföy Aydoğan Serbest (Döviz)  Özel Fon
    GGN

    Garanti Portföy 2021 Serbest (Döviz-ABD  Doları) Fon
    GGV

    Garanti Portföy 2022 Serbest (Döviz-ABD  Doları) Fon
    HAG

    Garanti Portföy 2024 Serbest (Döviz-ABD  Doları) Fon
    HFF

    Garanti Portföy 2025 Serbest (Döviz-ABD  Doları) Fon
    HNN

 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827442


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ECILC 4,78 272.491.385 % 19,80  
SELEC 8,83 126.272.680 % 19,65  
DEVA 11,89 176.797.618 % 19,62  
ECZYT 13,06 108.660.041 % 18,51  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9192 7,9589 % -0,25  
Frank 6,6137 6,6535 % 0,29  
Riyal 1,6557 1,6640 % 0,35  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 1,81  
Altın Gr. 328 328 1,46  
Cumhuriyet 2.173 2.206 -17,00  
Tam 2.164 2.218 -16,23  
Yarım 1.046 1.073 -7,85  
Çeyrek 525 536 -3,92  
Gümüş.Ons 16,66 16,70 -0,08  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,00  
B. Petrol 33,69 33,69 -2,10  
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