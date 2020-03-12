BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon UnvanıFon KoduGaranti Portföy Onbirinci Serbest FonGGZGaranti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) FonGGRGaranti Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel FonGGNGaranti Portföy 2021 Serbest (Döviz-ABD Doları) FonGGVGaranti Portföy 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) FonHAGGaranti Portföy 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) FonHFFGaranti Portföy 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları) FonHNNPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827442BIST