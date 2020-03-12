BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.03.2020 13:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Garanti Portföy Onbirinci Serbest Fon
GGZ
Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
GGR
Garanti Portföy Aydoğan Serbest (Döviz) Özel Fon
GGN
Garanti Portföy 2021 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
GGV
Garanti Portföy 2022 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
HAG
Garanti Portföy 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
HFF
Garanti Portföy 2025 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon
HNN
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827442
BIST
13:4996.854
En Yüksek
|Değişim
|: -4,07%
|| -4.112,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:496,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0229
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:497,0110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:49328,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,62
|Açılış
|: 328,28
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.824.345
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|272.491.385
|% 19,80
|
|SELEC
|8,83
|126.272.680
|% 19,65
|
|DEVA
|11,89
|176.797.618
|% 19,62
|
|ECZYT
|13,06
|108.660.041
|% 18,51
|
|IHEVA
|2,55
|6.161.950
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,09
|15.440.693
|% -19,25
|
|HUBVC
|16,16
|43.138.034
|% -19,20
|
|TSPOR
|3,52
|133.918.390
|% -18,14
|
|RYSAS
|4,69
|32.054.560
|% -17,57
|
|ASELS
|25,02
|501.838.756
|% -4,36
|
|THYAO
|8,91
|357.783.213
|% -7,28
|
|ECILC
|4,78
|272.491.385
|% 19,80
|
|GARAN
|9,04
|190.512.578
|% -5,64
|
|DEVA
|11,89
|176.797.618
|% 19,62
|
|IHLGM
|0,99
|118.035.468
|% -11,61
|
|ODAS
|1,43
|132.151.148
|% -11,18
|
|CEMAS
|0,79
|53.239.542
|% -14,13
|
|KARSN
|1,42
|84.687.327
|% -7,79
|
|ECILC
|4,78
|272.491.385
|% 19,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9192
|7,9589
|% -0,25
|
|Frank
|6,6137
|6,6535
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6557
|1,6640
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,81
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.173
|2.206
|-17,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-16,23
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,85
|
|Çeyrek
|525
|536
|-3,92
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|33,69
|33,69
|-2,10
|