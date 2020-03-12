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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.03.2020 13:57
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/03/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

              
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 13/03/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
 
 
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    Ünlü Portföy Kısa Vadeli Borçlanma  Araçları Fonu
    UPK

 
                                                           
 PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827446


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Tam 2.164 2.218 -15,81  
Yarım 1.046 1.073 -7,65  
Çeyrek 525 537 -3,82  
Gümüş.Ons 16,67 16,70 -0,07  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,01  
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