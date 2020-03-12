BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.03.2020 13:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 13/03/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Ünlü Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
UPK
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827446
BIST
13:5997.213
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.753,62
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
13:596,2418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0315
|Açılış
|: 6,2290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
13:597,0173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,9960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
13:59327,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,24
|Açılış
|: 327,89
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.831.938
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|273.358.917
|% 19,80
|
|DEVA
|11,88
|178.688.381
|% 19,52
|
|SELEC
|8,82
|128.467.399
|% 19,51
|
|ECZYT
|13,15
|111.068.123
|% 19,33
|
|IHEVA
|2,55
|6.291.610
|% -19,81
|
|ALCTL
|13,10
|15.558.178
|% -19,19
|
|HUBVC
|16,24
|43.829.190
|% -18,80
|
|TSPOR
|3,53
|135.567.082
|% -17,91
|
|RYSAS
|4,73
|33.012.390
|% -16,87
|
|ASELS
|25,14
|508.494.156
|% -3,90
|
|THYAO
|8,94
|361.385.332
|% -6,97
|
|ECILC
|4,78
|273.358.917
|% 19,80
|
|GARAN
|9,08
|194.358.794
|% -5,22
|
|DEVA
|11,88
|178.688.381
|% 19,52
|
|IHLGM
|0,99
|120.161.895
|% -11,61
|
|ODAS
|1,44
|134.105.347
|% -10,56
|
|CEMAS
|0,81
|55.469.500
|% -11,96
|
|KARSN
|1,42
|87.774.370
|% -7,79
|
|EKGYO
|1,17
|71.631.612
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9177
|7,9574
|% -0,27
|
|Frank
|6,6100
|6,6499
|% 0,24
|
|Riyal
|1,6546
|1,6629
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,64
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-15,81
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-7,65
|
|Çeyrek
|525
|537
|-3,82
|
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|33,67
|33,67
|-2,12
|