BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.03.2020 16:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy %104 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon" adına yapılacak işlemler için 18/03/2020 tarihinden itibaren "IBZ" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830090
BIST
17:1085.426
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -2.462,03
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
17:106,4431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
17:107,0849
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -0,1080
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,0696
17:10311,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,48
|Açılış
|: 311,93
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.332.365
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|ARDYZ
|12,26
|31.549.633
|% 7,73
|
|PAPIL
|7,19
|7.000.482
|% 7,47
|
|KARTN
|288,90
|8.251.646
|% 5,86
|
|IHYAY
|0,54
|20.209.659
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.446.196
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.359.713
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|16.114.183
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|3.606.127
|% -10,00
|
|ASELS
|21,64
|1.176.156.558
|% -5,58
|
|THYAO
|7,88
|938.820.999
|% -4,25
|
|GARAN
|8,27
|714.852.835
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,00
|317.897.127
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,95
|293.626.633
|% -0,34
|
|YKBNK
|2,00
|317.897.127
|% -1,48
|
|THYAO
|7,88
|938.820.999
|% -4,25
|
|IHLGM
|0,79
|90.452.716
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|125.319.402
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,09
|107.534.241
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7762
|7,8152
|% -1,20
|
|Frank
|6,7024
|6,7428
|% -0,93
|
|Riyal
|1,7157
|1,7243
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|-12,83
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.074
|2.105
|37,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|35,11
|
|Yarım
|998
|1.025
|16,98
|
|Çeyrek
|501
|512
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|12,57
|12,61
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,46
|29,46
|-0,59
|