BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|10.313.349
|% 10,00
|ASLAN
|34,76
|1.226.229
|% 10,00
|RTALB
|3,63
|1.427.733
|% 10,00
|ADNAC
|1,88
|2.203.189
|% 9,94
|UNYEC
|3,44
|264.240
|% 9,90
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6705
|7,7090
|% -0,23
|Frank
|6,7074
|6,7478
|% 1,17
|Riyal
|1,7184
|1,7271
|% 1,19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.518
|1.519
|-10,29
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,64
|Cumhuriyet
|2.089
|2.120
|3,00
|Tam
|2.077
|2.130
|1,54
|Yarım
|1.004
|1.030
|0,74
|Çeyrek
|503
|515
|0,37
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,44
|-0,20
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|B. Petrol
|27,70
|27,70
|-1,03
Seans Raporu
- 15:08UZERB Yüzde -10.00 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 515 adet işlem
- 15:07EPLAS Yüzde -5.21 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 176 adet işlem
- 15:06MERKO Yüzde -7.41 oranında düşüşle 0.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 116, 309 adet işlem
- 15:05DEVA Yüzde -5.80 oranında düşüşle 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 681 adet işlem
- 15:04XU100 Endeks 86, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 4, 891.00 milyon TL de