BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.03.2020 13:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu "Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 20/03/2020 tarihinden itibaren "FVV" kodu kullanılacaktır
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830680
BIST
14:0385.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -40,17
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:036,5398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0602
|Açılış
|: 6,5460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5406
En Düşük
6,4647
14:037,0619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,0680
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0471
14:03310,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,49
|Açılış
|: 310,20
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|442.144
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.618.805
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.123.149
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|502.730
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|654.220
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.218.071
|% -9,94
|
|MAALT
|46,18
|5.278.487
|% -9,89
|
|TSPOR
|2,19
|119.323.865
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|ASELS
|21,46
|427.652.069
|% -1,29
|
|GARAN
|7,96
|406.143.306
|% -0,50
|
|THYAO
|7,96
|377.694.510
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,96
|173.625.437
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,74
|120.775.012
|% 5,38
|
|YKBNK
|1,96
|173.625.437
|% -1,01
|
|ODAS
|1,18
|80.633.676
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|44.628.657
|% -2,60
|
|TSPOR
|2,19
|119.323.865
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,10
|57.553.276
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5131
|7,5508
|% -0,01
|
|Frank
|6,6702
|6,7104
|% 0,06
|
|Riyal
|1,7357
|1,7444
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-10,37
|
|Altın Gr.
|309
|310
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-15,34
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,42
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|1,57
|