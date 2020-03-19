BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu "Fiba Portföy Vade 1 Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 20/03/2020 tarihinden itibaren "FVV" kodu kullanılacaktırPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830680BIST