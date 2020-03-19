BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.03.2020 14:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 17/03/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 23/03/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
APJ
Ak Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Fon Sepeti Özel Fonu
Ak Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830693
BIST
14:1585.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 131,98
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:156,5422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0626
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5429
En Düşük
6,4647
14:157,0422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0321
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0387
14:15309,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,02
|Açılış
|: 309,69
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|442.707
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.620.498
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.127.566
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|AYCES
|6,44
|502.859
|% 9,90
|
|LKMNH
|4,25
|670.646
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.222.119
|% -9,94
|
|TSPOR
|2,19
|119.360.692
|% -9,88
|
|UZERB
|1,46
|16.410
|% -9,88
|
|IHGZT
|3,56
|34.959
|% -9,87
|
|ASELS
|21,48
|435.220.517
|% -1,20
|
|GARAN
|7,97
|418.382.302
|% -0,38
|
|THYAO
|8,01
|390.650.762
|% 1,39
|
|YKBNK
|1,96
|183.115.107
|% -1,01
|
|ISFIN
|2,75
|121.968.915
|% 5,77
|
|YKBNK
|1,96
|183.115.107
|% -1,01
|
|ODAS
|1,18
|82.109.532
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,77
|45.106.342
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,19
|119.360.692
|% -9,88
|
|EKGYO
|1,10
|57.801.373
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5298
|7,5675
|% 0,21
|
|Frank
|6,6635
|6,7036
|% -0,04
|
|Riyal
|1,7356
|1,7443
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-10,37
|
|Altın Gr.
|309
|310
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|-15,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-15,34
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,42
|
|Çeyrek
|500
|512
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,51
|0,01
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|1,57
|
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