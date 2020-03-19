BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
19.03.2020 14:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen iki fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/03/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Bünyesinde Birleşilen Fon
AEO- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
AEZ-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830711
BIST
14:4784.872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -704,86
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.602
14:476,5430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0634
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:477,0379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0364
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:47311,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,42
|Açılış
|: 311,13
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.632.211
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.319.524
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.180.106
|% 9,92
|
|QNBFL
|119,70
|1.625.128
|% 9,92
|
|MAALT
|46,14
|5.545.314
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|791.529
|% -9,96
|
|DOKTA
|13,23
|5.472.224
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.253.961
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.364.042
|% -9,93
|
|ASELS
|21,16
|479.114.183
|% -2,67
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|THYAO
|7,96
|428.297.719
|% 0,76
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ISCTR
|4,89
|128.403.304
|% -2,20
|
|YKBNK
|1,95
|200.859.166
|% -1,52
|
|ODAS
|1,18
|87.930.678
|% -1,67
|
|IHLGM
|0,75
|48.477.312
|% -2,60
|
|GARAN
|7,84
|464.817.703
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,10
|59.539.899
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5398
|7,5777
|% 0,35
|
|Frank
|6,6526
|6,6927
|% -0,20
|
|Riyal
|1,7370
|1,7457
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-7,34
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.065
|2.118
|-13,08
|
|Yarım
|998
|1.025
|-6,32
|
|Çeyrek
|501
|512
|-3,17
|
|Gümüş.Ons
|12,01
|12,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,06
|26,06
|1,18
|
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