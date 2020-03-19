BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarAllianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen iki fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/03/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonAEO- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuAEZ-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.Ata Finans Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830711BIST