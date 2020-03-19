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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

19.03.2020 14:52
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

    
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen iki fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/03/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.
 
                                                                                        
 
    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    AEO- Allianz Yaşam ve  Emeklilik A.Ş. Ata Finans Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
      AEZ-Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.Ata Finans  Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
 

 
 
 
                
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830711


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Tam 2.065 2.118 -13,08  
Yarım 998 1.025 -6,32  
Çeyrek 501 512 -3,17  
Gümüş.Ons 12,01 12,05 0,05  
Gümüş Gr. 2,51 2,52 0,02  
B. Petrol 26,06 26,06 1,18  
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