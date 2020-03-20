BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.03.2020 15:59
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 19/03/2020 tarihli yazısı ile 23/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Ziraat Portföy Serbest Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon" olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "ZPA" kodunun kullanılmasına devam edilecektir. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831040
BIST
17:1685.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 5,23
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:166,5356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0087
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:167,0185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:16314,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 4,93
|Açılış
|: 314,86
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.470.450
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.203.574
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|652.796
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|210.300.321
|% -9,59
|
|KLMSN
|10,16
|28.341.358
|% -9,37
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|DOBUR
|2,81
|3.105.901
|% -4,75
|
|BIMAS
|49,86
|149.637.313
|% -4,48
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|THYAO
|7,97
|506.192.236
|% 0,38
|
|ASELS
|21,14
|403.409.284
|% 0,19
|
|ECILC
|3,32
|254.189.734
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,89
|228.452.779
|% -0,53
|
|YKBNK
|1,89
|228.452.779
|% -0,53
|
|GARAN
|7,41
|816.289.573
|% -2,24
|
|ODAS
|1,20
|126.311.686
|% 1,69
|
|TSPOR
|1,98
|210.300.321
|% -9,59
|
|ECILC
|3,32
|254.189.734
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7134
|7,7521
|% 2,93
|
|Frank
|6,6209
|6,6608
|% 0,15
|
|Riyal
|1,7343
|1,7430
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|23,88
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,21
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,68
|12,71
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|28,07
|28,07
|-0,40
|
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