BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarZiraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 19/03/2020 tarihli yazısı ile 23/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Ziraat Portföy Serbest Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon" olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "ZPA" kodunun kullanılmasına devam edilecektir. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831040BIST