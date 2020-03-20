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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

20.03.2020 15:59
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borsamıza gönderdiği 19/03/2020 tarihli yazısı ile 23/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde "Ziraat Portföy Serbest Fon" un unvanının, dönüşüm nedeniyle "Ziraat Portföy Serbest (Döviz) Fon"  olarak değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde "ZPA" kodunun kullanılmasına devam edilecektir.                                                                               PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ     



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831040


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Riyal 1,7343 1,7430 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.495 1.496 23,88  
Altın Gr. 315 315 5,21  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,68 12,71 0,58  
Gümüş Gr. 2,66 2,67 0,12  
B. Petrol 28,07 28,07 -0,40  
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