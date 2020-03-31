BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
31.03.2020 14:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "TEB Portföy Beşinci Serbest Fon" adına yapılacak işlemler için 01/04/2020 tarihinden itibaren "TRR" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833536
BIST
17:4089.837
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 1.777,26
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:406,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0048
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:407,2111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0507
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:40340,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -2,84
|Açılış
|: 340,46
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|6,82
|2.748.451
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|49.765.313
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.141.247
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.876.650
|% 10,00
|
|INFO
|7,88
|1.666.377
|% -9,94
|
|MTRYO
|3,47
|19.608.584
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,40
|9.414.898
|% -7,68
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|GARAN
|8,24
|701.024.544
|% 2,49
|
|THYAO
|9,06
|700.740.843
|% 3,90
|
|ECILC
|4,80
|643.658.832
|% 4,80
|
|ASELS
|23,72
|485.981.520
|% 2,07
|
|PGSUS
|34,20
|435.095.218
|% 9,97
|
|ECILC
|4,80
|643.658.832
|% 4,80
|
|IHLGM
|1,05
|134.589.550
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|226.371.429
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,22
|245.057.242
|% 9,90
|
|IHLAS
|0,51
|44.618.789
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1501
|8,1910
|% 0,09
|
|Frank
|6,8009
|6,8419
|% -0,44
|
|Riyal
|1,7416
|1,7503
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.611
|-11,29
|
|Altın Gr.
|341
|341
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,00
|
|B. Petrol
|26,44
|26,44
|0,02
|
Seans Raporu
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