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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

01.04.2020 10:17
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %105 Anapara Koruma Amaçlı Otuzsekizinci Fon
    BOA

    Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma  Araçlarına Yatırım Yapan %105 Anapara Koruma Amaçlı Otuzdokuzuncu Fon
    BFF





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833737


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 2,09 1.224.066 % 10,00  
BMELK 1,21 22.804 % 10,00  
DARDL 4,62 122.818 % 10,00  
SANEL 4,08 24 % 9,97  
TSPOR 3,43 36.616.345 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1795 8,2206 % -0,11  
Frank 6,8525 6,8938 % -0,02  
Riyal 1,7607 1,7696 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.595 1.595 17,81  
Altın Gr. 341 341 4,98  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,92 13,95 -0,04  
Gümüş Gr. 2,97 2,97 -0,01  
B. Petrol 24,88 24,88 -1,47  
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