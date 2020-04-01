BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.04.2020 10:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %105 Anapara Koruma Amaçlı Otuzsekizinci Fon
BOA
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %105 Anapara Koruma Amaçlı Otuzdokuzuncu Fon
BFF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833737
BIST
11:3388.880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -763,51
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:336,6492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0342
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6508
En Düşük
6,6108
11:337,2820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0120
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:33340,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 5,11
|Açılış
|: 340,88
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.224.066
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|TSPOR
|3,43
|36.616.345
|% 9,94
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|MTRYO
|3,16
|6.142.610
|% -8,93
|
|QNBFB
|33,64
|272.777
|% -5,19
|
|INFO
|8,09
|202.233
|% -4,71
|
|KSTUR
|23,00
|4.485
|% -4,56
|
|GARAN
|8,06
|213.137.541
|% -0,86
|
|PGSUS
|36,46
|191.719.202
|% 6,61
|
|THYAO
|8,98
|167.907.226
|% -0,99
|
|ASELS
|23,20
|143.626.753
|% -1,69
|
|ISFIN
|2,93
|136.399.185
|% 2,09
|
|IHLGM
|1,12
|108.432.415
|% 6,67
|
|ODAS
|1,42
|135.972.629
|% 4,41
|
|IHLAS
|0,55
|44.912.847
|% 7,84
|
|CEMAS
|0,80
|40.660.277
|% 6,67
|
|ISFIN
|2,93
|136.399.185
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1795
|8,2206
|% -0,11
|
|Frank
|6,8525
|6,8938
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7607
|1,7696
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|17,81
|
|Altın Gr.
|341
|341
|4,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|24,88
|24,88
|-1,47
|