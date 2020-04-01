BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.Fon ÜnvanıFon KoduAk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %105 Anapara Koruma Amaçlı Otuzsekizinci FonBOAAk Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %105 Anapara Koruma Amaçlı Otuzdokuzuncu FonBFFhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833737BIST