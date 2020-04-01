BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
01.04.2020 15:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/04/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy PY Erenköy Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 02/04/2020 tarihinden itibaren "YZF" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833845
BIST
15:3388.790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -853,47
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:336,6787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0637
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6787
En Düşük
6,6108
15:337,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:33340,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,37
|Açılış
|: 340,14
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.574.920
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.212.775
|% -9,80
|
|BNTAS
|2,66
|56.288.800
|% -8,90
|
|PEKGY
|2,46
|24.596.929
|% -8,89
|
|RTALB
|5,20
|12.970.213
|% -8,77
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|THYAO
|9,00
|607.411.834
|% -0,77
|
|ASELS
|22,80
|596.424.528
|% -3,39
|
|SASA
|8,63
|537.116.805
|% -1,60
|
|GARAN
|7,88
|474.569.504
|% -3,08
|
|TUPRS
|78,55
|411.539.917
|% 4,04
|
|IHLGM
|1,07
|225.664.512
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|218.985.887
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,52
|76.598.455
|% 1,96
|
|KRDMD
|1,92
|274.567.783
|% 1,05
|
|PETKM
|3,33
|403.090.173
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2325
|8,2738
|% 0,54
|
|Frank
|6,8755
|6,9170
|% 0,31
|
|Riyal
|1,7671
|1,7760
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.584
|5,72
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,36
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|14,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,00
|0,02
|
|B. Petrol
|25,18
|25,18
|-1,17
|