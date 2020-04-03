BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.04.2020 10:12
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İş Portföy Asist Serbest Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 06/04/2020 tarihinden itibaren IMM" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834497
BIST
13:0289.788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 277,18
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:026,7039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0894
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:027,2504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0405
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:02347,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,62
|Açılış
|: 347,04
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.527.272
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|2.963.538
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.331.973
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,05
|208.276.074
|% -6,82
|
|TUPRS
|86,15
|340.327.962
|% 4,23
|
|PETKM
|3,41
|339.868.750
|% -1,45
|
|GARAN
|7,53
|267.161.768
|% -0,92
|
|ASELS
|23,38
|259.368.681
|% 1,04
|
|GSRAY
|2,05
|208.276.074
|% -6,82
|
|GSRAY
|2,05
|208.276.074
|% -6,82
|
|PETKM
|3,41
|339.868.750
|% -1,45
|
|IHLGM
|0,99
|60.210.334
|% -1,00
|
|TSPOR
|2,94
|170.655.848
|% -4,85
|
|YKBNK
|1,82
|103.637.769
|% -1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2025
|8,2436
|% 0,33
|
|Frank
|6,8340
|6,8752
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7734
|1,7823
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-2,85
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|32,96
|32,96
|3,02
|