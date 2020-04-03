BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
03.04.2020 14:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/04/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Deniz Portföy INND Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 06/04/2020 tarihinden itibaren "DKF" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834581
BIST
15:3589.758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 247,33
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.930
En Düşük
89.043
15:356,7134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,0989
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7247
En Düşük
6,6075
15:357,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0377
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2712
En Düşük
7,1664
15:35348,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 5,41
|Açılış
|: 348,82
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,97
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SILVR
|1,98
|11.736.454
|% 10,00
|
|SERVE
|1,76
|189.824
|% 10,00
|
|AYCES
|13,71
|4.180.579
|% 9,94
|
|PKENT
|115,20
|658.337
|% 9,92
|
|AFYON
|5,44
|13.836.030
|% 9,90
|
|RTALB
|4,16
|3.224.499
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.487.909
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|117.358
|% -8,57
|
|DAGI
|2,12
|11.452.538
|% -7,42
|
|GSRAY
|2,04
|242.237.877
|% -7,27
|
|PETKM
|3,42
|581.116.609
|% -1,16
|
|TUPRS
|85,90
|440.608.470
|% 3,93
|
|SASA
|8,29
|408.679.255
|% 8,22
|
|GARAN
|7,51
|386.845.752
|% -1,18
|
|ASELS
|23,42
|376.635.603
|% 1,21
|
|PETKM
|3,42
|581.116.609
|% -1,16
|
|GSRAY
|2,04
|242.237.877
|% -7,27
|
|IHLGM
|1,02
|117.279.694
|% 2,00
|
|YKBNK
|1,82
|147.557.648
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,89
|211.214.889
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1919
|8,2330
|% 0,20
|
|Frank
|6,8283
|6,8695
|% 0,93
|
|Riyal
|1,7769
|1,7858
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.619
|3,96
|
|Altın Gr.
|348
|349
|5,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,02
|
|B. Petrol
|34,16
|34,16
|4,22
|