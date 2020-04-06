BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
06.04.2020 14:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 07/04/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Emanet Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu
BPM
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835073
BIST
13:5691.260
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 1.707,15
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.314
En Düşük
90.631
13:566,7894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0552
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7897
En Düşük
6,7161
13:567,3361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0492
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
13:56356,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 6,32
|Açılış
|: 356,88
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
357,13
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|IHEVA
|2,20
|18.646.064
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.318.872
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.715.247
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.400
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.159.394
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|93.597
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|15.526.497
|% -6,89
|
|EGCYH
|0,30
|205.286
|% -6,25
|
|BMELK
|1,29
|187.370
|% -5,15
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|GARAN
|7,67
|346.980.313
|% 1,72
|
|SASA
|9,06
|306.171.014
|% 7,60
|
|THYAO
|9,12
|248.996.863
|% 2,13
|
|ASELS
|23,64
|196.367.917
|% 1,90
|
|GSRAY
|2,20
|195.318.872
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.318.872
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,85
|165.535.531
|% 1,65
|
|IHLGM
|1,07
|92.245.239
|% 7,00
|
|CEMAS
|0,83
|44.115.797
|% 5,06
|
|PETKM
|3,43
|173.242.449
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3164
|8,3581
|% 0,95
|
|Frank
|6,9033
|6,9449
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7973
|1,8063
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|18,68
|
|Altın Gr.
|356
|356
|5,61
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,52
|14,57
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,05
|
|B. Petrol
|32,95
|32,95
|-1,16
|