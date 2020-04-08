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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

08.04.2020 16:18
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Hedef  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 09/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
 
    Fon Ünvanı
    Fon Kodu

    Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest  Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)  
    HMK

    Hedef Portföy Kısa Vadeli Borçlanma  Araçları Fonu 
    HMR

 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ      




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836543


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 5,39 1.064.902 % 10,00  
DOKTA 18,70 890.728 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.305.280 % 10,00  
AKSUE 9,04 9.141.354 % 9,98  
DOCO 316,40 41.155.168 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3748 8,4168 % 0,66  
Frank 6,9651 7,0071 % 0,25  
Riyal 1,7989 1,8079 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.656 7,40  
Altın Gr. 360 360 1,52  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,05 15,08 0,04  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,06 32,06 0,19  
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