BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.04.2020 16:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 09/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Hedef Portföy Ege Hisse Senedi Serbest Fon(Hisse Senedi Yoğun Fon)
HMK
Hedef Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
HMR
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836543
BIST
16:2493.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 808,09
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
16:246,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
16:247,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0392
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4050
En Düşük
7,3489
16:24360,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,41
|Açılış
|: 360,11
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.064.902
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|AKSUE
|9,04
|9.141.354
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.155.168
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.451.130
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,60
|855.049.892
|% 5,76
|
|ASELS
|24,86
|702.683.943
|% 1,89
|
|THYAO
|9,61
|655.854.248
|% 0,84
|
|SASA
|9,11
|561.651.515
|% 1,90
|
|GARAN
|7,88
|495.397.464
|% 0,90
|
|GSRAY
|2,38
|332.880.868
|% 1,71
|
|IHLGM
|1,04
|96.315.437
|% 0,97
|
|TSPOR
|3,52
|306.529.290
|% 4,45
|
|YKBNK
|1,89
|156.575.825
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,03
|231.940.276
|% 2,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3748
|8,4168
|% 0,66
|
|Frank
|6,9651
|7,0071
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.656
|7,40
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,52
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,28
|0,01
|
|B. Petrol
|32,06
|32,06
|0,19
|
Seans Raporu
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16:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 890, 64 artarak (% 0.81 ) 110, 761
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16:33PGSUS
Yüzde 5.56 oranında artışla 42.52 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 288, 646 adet işlem
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16:31BNTAS
Yüzde 4.18 oranında artışla 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 082, 947 adet işlem