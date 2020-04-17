BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.04.2020 11:37
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu" adına yapılacak işlemler için 20/04/2020 tarihinden itibaren "YPV" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838860
BIST
12:5998.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 1.901,81
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
12:596,9423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9073
12:597,5125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0208
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4923
12:59376,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -6,86
|Açılış
|: 376,91
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|19.505.580
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|13.621.090
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.064.128
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.132.644
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.441.135
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,39
|6.668.102
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,70
|1.049.925.402
|% 3,57
|
|THYAO
|10,52
|462.983.191
|% 3,54
|
|ASELS
|27,32
|403.573.074
|% 2,48
|
|AKBNK
|5,80
|349.512.908
|% 2,65
|
|GARAN
|8,47
|322.138.955
|% 2,67
|
|IHLAS
|0,67
|70.588.971
|% 0,00
|
|KARSN
|1,45
|151.898.686
|% 5,07
|
|IHLGM
|1,07
|77.981.309
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|145.042.264
|% 3,08
|
|AKBNK
|5,80
|349.512.908
|% 2,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5903
|8,6334
|% -0,40
|
|Frank
|7,1093
|7,1522
|% -0,26
|
|Riyal
|1,8408
|1,8500
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.689
|1.690
|-28,00
|
|Altın Gr.
|377
|378
|-6,25
|
|Cumhuriyet
|2.422
|2.477
|-46,00
|
|Tam
|2.493
|2.553
|-43,60
|
|Yarım
|1.211
|1.241
|-23,00
|
|Çeyrek
|607
|620
|-11,50
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,20
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,27
|28,27
|0,45
|