BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
17.04.2020 17:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 20/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Ünvanı
Fon Kodu
Azimut Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon
PBS
Azimut Portföy Saray Serbest Fon
PSS
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839040
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05376,53
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -7,24
|Açılış
|: 376,53
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|12.711.997
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.362.483
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|90.963.171
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.657.742.056
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.027.500.953
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|903.166.611
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|829.671.268
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.116.757
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.214.762
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|325.713.883
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.803.221
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.027.500.953
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|120.986.043
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6331
|8,6764
|% 0,09
|
|Frank
|7,1409
|7,1839
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8387
|1,8479
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.695
|-24,01
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.478
|-45,50
|
|Tam
|2.490
|2.554
|-43,00
|
|Yarım
|1.210
|1.241
|-22,70
|
|Çeyrek
|607
|621
|-11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,17
|15,20
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|0,48
|