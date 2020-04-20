BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
20.04.2020 12:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. 15/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 21/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
MPN
Mükafat Portföy İkinci Katılım Aktif Serbest (Döviz) Fon
Mükafat Portföy İkinci Aktif Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839262
BIST
15:2098.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 224,62
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:206,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:207,5256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:20375,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,29
|Açılış
|: 375,54
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.352.785
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.314.605
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.203.208
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.250.173
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|146.174.381
|% -8,91
|
|SANFM
|6,97
|8.464.409
|% -6,82
|
|GARAN
|8,37
|555.851.221
|% -0,24
|
|ASELS
|27,28
|504.999.267
|% 0,59
|
|THYAO
|10,54
|492.066.125
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,24
|349.042.018
|% 3,18
|
|MGROS
|29,86
|276.551.131
|% 2,40
|
|ISFIN
|3,24
|349.042.018
|% 3,18
|
|KARSN
|1,51
|140.450.435
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|185.611.556
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,78
|230.832.421
|% 0,00
|
|ODAS
|1,50
|114.958.746
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5830
|8,6260
|% -0,64
|
|Frank
|7,1193
|7,1622
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8397
|1,8489
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|3,95
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.468
|-55,10
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-53,00
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,60
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,80
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-1,78
|