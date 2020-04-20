BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/04/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonIIL-İstanbul Portföy Lotus I Serbest FonuIAF-İstanbul Portföy Ark I Serbest Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839276BIST