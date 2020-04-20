GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

20.04.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonun birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 30/04/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanı ve kodu kullanılacaktır.                                                                              
  
    Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
    Bünyesinde Birleşilen Fon

    IIL-İstanbul Portföy Lotus  I Serbest Fonu
    IAF-İstanbul Portföy  Ark I Serbest Fon





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839276


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.946
Değişim :  0,78% |  766,06
Açılış :  98.662  
Önceki Kapanış :  98.180  
En Yüksek
99.267 En Düşük
98.068
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGCYH 0,33 389.241 % 10,00  
CASA 13,75 153.218 % 10,00  
BALAT 2,42 263.765 % 10,00  
DOKTA 26,46 22.857.669 % 9,98  
BIZIM 12,23 81.399.329 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6101 8,6533 % -0,33  
Frank 7,1444 7,1875 % 0,05  
Riyal 1,8456 1,8548 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.696 12,38  
Altın Gr. 379 379 3,66  
Cumhuriyet 2.429 2.487 -36,00  
Tam 2.500 2.563 -33,20  
Yarım 1.214 1.246 -18,00  
Çeyrek 609 623 -9,00  
Gümüş.Ons 15,30 15,32 0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,42 0,03  
B. Petrol 26,07 26,07 -2,01  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru