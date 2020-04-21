BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.04.2020 17:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 21/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 22/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
HII
HSBC PYŞ İkinci Serbest (Döviz) Fon
HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839590
BIST
18:0097.755
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.190,87
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:006,9940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0549
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:007,6034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0652
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6034
En Düşük
7,5188
18:00378,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 378,61
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|71,50
|88.206.138
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|64.100
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.275.839
|% 10,00
|
|PETUN
|19,05
|117.165.857
|% 9,99
|
|KNFRT
|10,24
|30.443.768
|% 9,99
|
|HALKS
|3,45
|40.115
|% -8,73
|
|QNBFL
|113,80
|30.775.153
|% -7,85
|
|EPLAS
|13,20
|189.500
|% -7,82
|
|MERIT
|15,38
|20.582
|% -6,79
|
|TACTR
|3,09
|240.637
|% -6,08
|
|ECILC
|4,67
|960.325.191
|% 3,32
|
|GARAN
|8,17
|644.371.564
|% -2,62
|
|ASELS
|26,96
|610.170.218
|% -1,61
|
|THYAO
|10,45
|551.575.523
|% -1,79
|
|ISFIN
|3,34
|548.031.236
|% 0,91
|
|ODAS
|1,63
|486.138.496
|% 1,24
|
|ECILC
|4,67
|960.325.191
|% 3,32
|
|ISFIN
|3,34
|548.031.236
|% 0,91
|
|GUSGR
|2,78
|313.912.012
|% 1,09
|
|GSRAY
|2,54
|260.003.939
|% 9,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5463
|8,5892
|% -0,64
|
|Frank
|7,1821
|7,2254
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-11,39
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.484
|-0,60
|
|Tam
|2.489
|2.548
|-12,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|-0,30
|
|Çeyrek
|608
|622
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|14,78
|14,83
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,10
|
|B. Petrol
|20,21
|20,21
|-5,36
|
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