BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/04/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarHSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 21/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 22/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIHIIHSBC PYŞ İkinci Serbest (Döviz) FonHSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fonhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839624BIST