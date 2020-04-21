BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
21.04.2020 18:22
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/04/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 21/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 22/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
HII
HSBC PYŞ İkinci Serbest (Döviz) Fon
HSBC PYŞ Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839624
BIST
18:0597.619
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -1.326,88
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.276
18:056,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0375
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9972
En Düşük
6,9352
18:057,5749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6026
En Düşük
7,5188
18:05376,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,96
|Açılış
|: 376,53
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,33
En Düşük
372,32
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|77,00
|226.499
|% 10,00
|
|RTALB
|12,65
|4.276.042
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|68.122
|% 10,00
|
|LOGO
|71,50
|88.225.658
|% 10,00
|
|SRVGY
|12,66
|5.164.127
|% 9,99
|
|QNBFL
|113,90
|31.126.259
|% -7,77
|
|TACTR
|3,08
|484.305
|% -6,38
|
|MERIT
|15,55
|25.294
|% -5,76
|
|EPLAS
|13,58
|189.704
|% -5,17
|
|HALKS
|3,60
|80.144
|% -4,76
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|GARAN
|8,18
|668.724.758
|% -2,50
|
|ASELS
|26,96
|622.891.254
|% -1,61
|
|THYAO
|10,43
|573.147.785
|% -1,97
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|ODAS
|1,62
|493.177.416
|% 0,62
|
|ECILC
|4,65
|971.481.092
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,33
|559.713.163
|% 0,60
|
|GUSGR
|2,77
|318.661.085
|% 0,73
|
|YKBNK
|1,99
|213.385.807
|% -1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5498
|8,5927
|% -0,60
|
|Frank
|7,1655
|7,2086
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8541
|1,8634
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-17,29
|
|Altın Gr.
|376
|377
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.473
|-10,90
|
|Tam
|2.478
|2.537
|-22,70
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|-5,40
|
|Çeyrek
|606
|619
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|14,74
|14,79
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|18,36
|18,36
|-7,21
|
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