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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

22.04.2020 09:51
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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

     Ziraat  Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
    Fon Unvanı
    Fon Kodu

    Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon
    ZDD

    Ziraat Portföy Üçüncü Değişken Fon
    ZDZ





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839732


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KNFRT 11,26 20.684.256 % 9,96  
BIZIM 14,79 40.565.495 % 9,96  
RTALB 13,91 2.145.270 % 9,96  
TKURU 8,52 113.572 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5887 8,6318 % 0,47  
Frank 7,1772 7,2204 % 0,17  
Riyal 1,8480 1,8572 % -0,25  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.697 1.697 11,03  
Altın Gr. 381 381 3,10  
Cumhuriyet 2.441 2.500 16,50  
Tam 2.506 2.565 16,90  
Yarım 1.221 1.252 8,20  
Çeyrek 612 626 4,10  
Gümüş.Ons 14,87 14,91 0,00  
Gümüş Gr. 3,34 3,34 0,01  
B. Petrol 17,73 17,73 -1,60  
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