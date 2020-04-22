BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.04.2020 09:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Ziraat Portföy Birinci Değişken Fon
ZDD
Ziraat Portföy Üçüncü Değişken Fon
ZDZ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839732
BIST
11:1198.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.174,84
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.837
En Düşük
97.897
11:116,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0089
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9888
En Düşük
6,9571
11:117,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5893
En Düşük
7,5575
11:11380,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 380,25
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
382,02
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|84,70
|145.345
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,26
|20.684.256
|% 9,96
|
|BIZIM
|14,79
|40.565.495
|% 9,96
|
|RTALB
|13,91
|2.145.270
|% 9,96
|
|TKURU
|8,52
|113.572
|% 9,94
|
|EUYO
|1,61
|4.617.300
|% -8,00
|
|ROYAL
|1,83
|19.411
|% -6,63
|
|PEKGY
|3,45
|1.766.842
|% -6,50
|
|ITTFH
|2,53
|4.100.305
|% -4,89
|
|SANFM
|6,76
|736.092
|% -4,52
|
|GARAN
|8,30
|185.588.566
|% 1,47
|
|GSRAY
|2,68
|167.692.259
|% 5,51
|
|DOHOL
|1,86
|165.315.336
|% 8,14
|
|ECILC
|4,71
|160.013.213
|% 1,29
|
|KARSN
|1,60
|107.769.133
|% 5,96
|
|DOHOL
|1,86
|165.315.336
|% 8,14
|
|KARSN
|1,60
|107.769.133
|% 5,96
|
|GSRAY
|2,68
|167.692.259
|% 5,51
|
|YKBNK
|2,02
|71.521.444
|% 1,51
|
|ECILC
|4,71
|160.013.213
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5887
|8,6318
|% 0,47
|
|Frank
|7,1772
|7,2204
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8480
|1,8572
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|11,03
|
|Altın Gr.
|381
|381
|3,10
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.500
|16,50
|
|Tam
|2.506
|2.565
|16,90
|
|Yarım
|1.221
|1.252
|8,20
|
|Çeyrek
|612
|626
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|17,73
|17,73
|-1,60
|
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