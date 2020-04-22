BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
22.04.2020 16:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda unvanları yazılı fonlar için Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 24/04/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan kodlar kullanılacaktır.
Fon Unvanı
Fon Kodu
Mükafat Portföy Aktif Serbest (Döviz) Fon
MKH
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
MKG
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839842
BIST
16:4398.853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.234,14
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
16:436,9978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0191
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
16:437,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
16:43384,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 6,54
|Açılış
|: 384,76
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
384,82
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.006.524
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.080.050
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.235.592
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|204.635
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|146.541
|% 10,00
|
|ATAGY
|3,81
|14.593.293
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ITTFH
|2,52
|9.517.128
|% -5,26
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|CEOEM
|3,34
|26.770.838
|% -4,57
|
|GARAN
|8,17
|797.399.050
|% -0,12
|
|SASA
|8,94
|495.632.066
|% 7,58
|
|SOKM
|10,63
|492.347.082
|% 9,93
|
|ECILC
|4,75
|418.250.739
|% 2,15
|
|ASELS
|27,04
|353.793.352
|% 0,30
|
|DOHOL
|1,82
|273.125.743
|% 5,81
|
|KARSN
|1,59
|185.965.661
|% 5,30
|
|GSRAY
|2,70
|307.365.267
|% 6,30
|
|YKBNK
|2,01
|227.539.888
|% 1,01
|
|GARAN
|8,17
|797.399.050
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6094
|8,6526
|% 0,71
|
|Frank
|7,1924
|7,2358
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8531
|1,8624
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|4,55
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.515
|31,20
|
|Tam
|2.520
|2.580
|31,90
|
|Yarım
|1.228
|1.259
|15,60
|
|Çeyrek
|616
|630
|7,80
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:56PRKAB
Yüzde 6.11 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 062, 863 adet işlem
-
16:55ARENA
Yüzde 5.79 oranında artışla 12.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 592, 636 adet işlem
-
16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 982, 11 artarak (% 1.07 ) 93, 010
-
16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DIRIT, VANGD, EUKYO, CASA, EKIZ, OZRDN, EGCYO, POLTK, TKURU
-
16:54
RTALB, TSPOR, KFEIN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında