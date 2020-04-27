BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
27.04.2020 14:25
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 14/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 04/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değişeceğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
FEO
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Qinvest Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840294
BIST
15:41101.117
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 2.358,49
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.264
En Düşük
100.086
15:416,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
15:417,5847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0508
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5847
En Düşük
7,5263
15:41386,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 386,13
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,10
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|7,15
|155.451.958
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|19.794.474
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.346.637
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.707.246
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|78.230
|% -7,07
|
|THYAO
|10,80
|1.033.080.782
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|740.738.748
|% 2,59
|
|ASELS
|27,56
|610.228.300
|% 3,30
|
|ECILC
|4,94
|377.040.304
|% 2,49
|
|MGROS
|29,38
|375.599.577
|% 2,30
|
|GUSGR
|3,30
|298.728.903
|% 6,45
|
|GARAN
|8,32
|741.502.385
|% 2,46
|
|ECILC
|4,94
|378.294.160
|% 2,49
|
|AKBNK
|5,95
|287.526.941
|% 3,66
|
|ISFIN
|3,36
|161.928.109
|% 2,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6520
|8,6954
|% 0,92
|
|Frank
|7,1456
|7,1887
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8523
|1,8616
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-8,35
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|-5,70
|
|Tam
|2.539
|2.594
|-9,70
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|-2,90
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,22
|15,26
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|23,51
|23,51
|-1,30
|