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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

27.04.2020 14:25
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 14/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 04/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değişeceğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     FEO
    Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Qinvest  Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
    Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul  Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840294


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TKNSA 7,15 155.451.958 % 10,00  
BANVT 24,20 19.794.474 % 10,00  
RTALB 16,83 8.346.637 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.707.246 % 10,00  
HALKS 4,18 301.202 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6520 8,6954 % 0,92  
Frank 7,1456 7,1887 % 0,38  
Riyal 1,8523 1,8616 % 0,45  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 -8,35  
Altın Gr. 386 386 -0,37  
Cumhuriyet 2.474 2.532 -5,70  
Tam 2.539 2.594 -9,70  
Yarım 1.237 1.268 -2,90  
Çeyrek 620 634 -1,50  
Gümüş.Ons 15,22 15,26 0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,02  
B. Petrol 23,51 23,51 -1,30  
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