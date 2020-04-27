BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. 14/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 04/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değişeceğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIFEOFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Qinvest Portföy Değişken Emeklilik Yatırım FonuFiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. İstanbul Portföy Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840294BIST