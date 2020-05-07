BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.05.2020 16:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/05/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portfoy Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sertifikalan Katılım Fonu" adına yapılacak işlemler için 08/05/2020 tarihinden itibaren "ZAY" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843373
BIST
17:3698.641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 69,75
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
17:367,1602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0390
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
17:367,7358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
17:36391,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,41
|Açılış
|: 391,77
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|136.286.419
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.171.923
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.976.166
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.348.066
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|532.221
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,86
|25.332.225
|% -7,42
|
|GEDIK
|21,44
|25.655.015
|% -6,21
|
|RAYSG
|7,35
|54.570.000
|% -6,13
|
|MAALT
|71,95
|17.014.920
|% -4,70
|
|KRDMD
|2,63
|1.264.490.958
|% 6,05
|
|GARAN
|8,04
|1.084.993.728
|% -0,37
|
|SASA
|9,20
|612.812.427
|% 2,56
|
|THYAO
|10,64
|599.312.108
|% 0,76
|
|TSPOR
|5,47
|426.001.374
|% 5,19
|
|KRDMD
|2,63
|1.264.490.958
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|304.711.125
|% 0,95
|
|GARAN
|8,04
|1.084.993.728
|% -0,37
|
|GUSGR
|3,13
|344.089.261
|% -1,88
|
|PETKM
|3,59
|373.997.833
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7841
|8,8281
|% -0,85
|
|Frank
|7,3137
|7,3577
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9041
|1,9136
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|12,06
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.561
|12,00
|
|Tam
|2.579
|2.628
|12,20
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,90
|
|Çeyrek
|627
|642
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|30,84
|30,84
|1,12
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