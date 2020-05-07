BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
07.05.2020 16:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/05/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portfoy Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu" adına yapılacak işlemler için 08/05/2020 tarihinden itibaren "ZAY" kodu kullanılacaktır.
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843374
BIST
16:4798.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 282,10
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
16:477,1650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0342
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
16:477,7322
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0421
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
16:47389,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,80
|Açılış
|: 389,50
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|ALKIM
|11,99
|121.072.099
|% 10,05
|
|DGGYO
|5,28
|11.018.217
|% 10,00
|
|KUTPO
|14,52
|13.967.381
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.339.257
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|521.767
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,86
|22.026.000
|% -8,75
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,95
|21.449.495
|% -6,57
|
|DOBUR
|8,60
|5.931.954
|% -4,12
|
|MAALT
|72,45
|15.989.290
|% -4,04
|
|KRDMD
|2,65
|1.218.216.487
|% 6,85
|
|GARAN
|8,07
|1.016.986.350
|% 0,00
|
|THYAO
|10,67
|576.940.107
|% 1,04
|
|SASA
|9,18
|550.952.493
|% 2,34
|
|PETUN
|22,12
|370.268.233
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,65
|1.218.216.487
|% 6,85
|
|YKBNK
|2,13
|284.088.365
|% 0,95
|
|GARAN
|8,07
|1.016.986.350
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,17
|333.250.241
|% -0,63
|
|PETKM
|3,61
|358.822.748
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7711
|8,8150
|% -1,00
|
|Frank
|7,2862
|7,3301
|% -0,96
|
|Riyal
|1,8969
|1,9064
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.696
|10,24
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.501
|2.557
|7,70
|
|Tam
|2.575
|2.623
|7,90
|
|Yarım
|1.256
|1.282
|3,90
|
|Çeyrek
|626
|641
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|15,05
|15,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,04
|
|B. Petrol
|31,48
|31,48
|1,76
|
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