BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07/05/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL DUYURUSUKT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "KT Portfoy Sepet Hesap Kısa Vadeli Kira Sertifikaları Katılım Fonu" adına yapılacak işlemler için 08/05/2020 tarihinden itibaren "ZAY" kodu kullanılacaktır.PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843374BIST