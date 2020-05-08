BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
08.05.2020 14:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/05/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz) Fon" adına yapılacak işlemler için 11/05/2020 tarihinden itibaren "ZAC" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843615
BIST
15:0498.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 189,85
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
15:047,1183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
15:047,7295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0399
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
15:04393,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,46
|Açılış
|: 393,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|CMBTN
|48,90
|5.947.118
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.573
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.416.018
|% 9,99
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|SEYKM
|12,99
|43.545.745
|% -8,71
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,55
|902.655.185
|% -1,92
|
|GARAN
|8,02
|529.712.629
|% 0,00
|
|HALKB
|5,43
|469.398.188
|% 4,62
|
|AFYON
|2,89
|428.362.282
|% 3,96
|
|VAKBN
|4,62
|399.821.624
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,55
|902.655.185
|% -1,92
|
|YKBNK
|2,13
|343.226.284
|% 0,00
|
|AFYON
|2,89
|428.362.282
|% 3,96
|
|HALKB
|5,43
|469.398.188
|% 4,62
|
|VAKBN
|4,62
|399.821.624
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7823
|8,8264
|% 0,11
|
|Frank
|7,2962
|7,3401
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8888
|1,8983
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|3,65
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.516
|2.569
|0,50
|
|Tam
|2.590
|2.636
|0,50
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,20
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,76
|29,76
|0,30
|