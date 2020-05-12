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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

12.05.2020 09:32
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               BORSA İSTANBUL DUYURUSU
 
 
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. 05/05/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 15/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
                                                                      
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    FPR
    FOKUS PORTFÖY FOREST SERBEST  FON
    STRATEJİ PORTFÖY FOREST  SERBEST FON

    FYF
    FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ  HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
    STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK  GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

    AN1
    FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ  DEĞİŞKEN FON
    STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ  DEĞİŞKEN FON

 
  PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844303


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AFYON 2,82 181.817.662 % 0,00  
ODAS 1,81 154.943.886 % 0,00  
PEGYO 0,96 30.129.205 % 0,00  
SODA 5,54 25.171.586 % 0,00  
PETUN 19,98 129.251.746 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6660 8,7095 % -0,35  
Frank 7,2210 7,2645 % -0,24  
Riyal 1,8715 1,8809 % -0,33  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.700 2,55  
Altın Gr. 386 386 -0,11  
Cumhuriyet 2.480 2.534 -3,60  
Tam 2.553 2.600 -3,70  
Yarım 1.246 1.271 -1,80  
Çeyrek 621 636 -0,90  
Gümüş.Ons 15,44 15,48 -0,03  
Gümüş Gr. 3,51 3,51 -0,01  
B. Petrol 29,82 29,82 0,19  
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