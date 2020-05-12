BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.05.2020 09:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
Strateji Portföy Yönetimi A.Ş. 05/05/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 15/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
FPR
FOKUS PORTFÖY FOREST SERBEST FON
STRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FON
FYF
FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
AN1
FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844303
BIST
18:0597.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
0
En Düşük
0
18:057,0269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0462
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
18:057,6066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
18:05385,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,49
|Açılış
|: 385,76
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
384,80
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% 0,00
|
|AFYON
|2,82
|181.817.662
|% 0,00
|
|ODAS
|1,81
|154.943.886
|% 0,00
|
|PEGYO
|0,96
|30.129.205
|% 0,00
|
|SODA
|5,54
|25.171.586
|% 0,00
|
|PETUN
|19,98
|129.251.746
|% 0,00
|
|GARAN
|7,76
|784.521.383
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|MGROS
|31,60
|565.695.842
|% 0,00
|
|ECILC
|4,93
|500.750.007
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|348.081.762
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,35
|610.034.746
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,69
|110.287.347
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|322.489.590
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,90
|568.598.630
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6660
|8,7095
|% -0,35
|
|Frank
|7,2210
|7,2645
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8715
|1,8809
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|2,55
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.534
|-3,60
|
|Tam
|2.553
|2.600
|-3,70
|
|Yarım
|1.246
|1.271
|-1,80
|
|Çeyrek
|621
|636
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|29,82
|29,82
|0,19
|