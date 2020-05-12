BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/05/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL DUYURUSUStrateji Portföy Yönetimi A.Ş. 05/05/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 15/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIFPRFOKUS PORTFÖY FOREST SERBEST FONSTRATEJİ PORTFÖY FOREST SERBEST FONFYFFOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)AN1FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONSTRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FONPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844303BIST