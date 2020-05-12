BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
12.05.2020 11:17
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "Garanti Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon" adına yapılacak işlemler için 13/05/2020 tarihinden itibaren "GZD" kodu kullanılacaktır. PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844361
BIST
12:3498.667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 875,02
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
98.729
En Düşük
97.740
12:347,0333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0398
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
7,0034
12:347,6139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0354
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5787
12:34385,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,77
|Açılış
|: 385,26
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,83
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|20,24
|1.535.548
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|970.110
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|208.490
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|55.813
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|609.733
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|155.584
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,75
|47.954.162
|% -5,50
|
|HALKS
|3,80
|15.531
|% -4,76
|
|ERSU
|4,84
|6.154.371
|% -4,35
|
|SEYKM
|11,03
|19.180.320
|% -4,34
|
|ECILC
|5,31
|411.032.577
|% 7,71
|
|ISFIN
|3,78
|345.297.072
|% -3,08
|
|ALKIM
|15,93
|309.429.049
|% 9,94
|
|MGROS
|33,28
|273.387.381
|% 5,32
|
|PETKM
|3,66
|264.599.705
|% -2,14
|
|IHLGM
|1,19
|167.341.958
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|67.356.686
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,40
|252.262.841
|% 2,13
|
|ISFIN
|3,78
|345.297.072
|% -3,08
|
|CEMAS
|1,08
|93.601.592
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6394
|8,6827
|% -0,66
|
|Frank
|7,2035
|7,2469
|% -0,48
|
|Riyal
|1,8657
|1,8750
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,32
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.522
|-15,30
|
|Tam
|2.553
|2.588
|-15,70
|
|Yarım
|1.246
|1.265
|-7,70
|
|Çeyrek
|623
|633
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,02
|30,02
|0,39
|