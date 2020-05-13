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BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

13.05.2020 12:29
GÜNCEL HABERLER



BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

               BORSA İSTANBUL DUYURUSU
 
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. 28/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 29/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
 
                                                                 
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     FSF
    Fiba Portföy Birinci Serbest Fon
    Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

 
 
 
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844681


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YONGA 25,30 75.849 % 10,00  
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Tam 2.535 2.569 -6,50  
Yarım 1.237 1.256 -3,20  
Çeyrek 619 628 -1,60  
Gümüş.Ons 15,51 15,54 0,08  
Gümüş Gr. 3,48 3,49 0,01  
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