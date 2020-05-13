BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.05.2020 12:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. 28/04/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 29/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
FSF
Fiba Portföy Birinci Serbest Fon
Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844681
BIST
12:48100.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 765,28
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
12:486,9861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0119
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
12:487,5764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
12:48382,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,98
|Açılış
|: 382,17
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.199.530
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|747.894
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|506.816
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|98.310
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GYHOL
|30,26
|60.453.321
|% -6,14
|
|SEYKM
|9,85
|47.541.032
|% -5,11
|
|GEDIK
|19,75
|5.491.391
|% -4,87
|
|ASELS
|29,00
|1.301.918.748
|% 5,76
|
|ECILC
|5,88
|438.353.941
|% 8,49
|
|ISFIN
|3,94
|375.246.256
|% 5,63
|
|THYAO
|10,74
|367.759.279
|% 0,94
|
|GARAN
|7,99
|279.240.465
|% 1,01
|
|EKGYO
|1,31
|136.278.915
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,94
|375.246.256
|% 5,63
|
|ODAS
|1,88
|168.104.055
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,21
|175.581.556
|% 1,38
|
|ECILC
|5,88
|438.353.941
|% 8,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5643
|8,6072
|% 0,14
|
|Frank
|7,1657
|7,2089
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,93
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.504
|-6,30
|
|Tam
|2.535
|2.569
|-6,50
|
|Yarım
|1.237
|1.256
|-3,20
|
|Çeyrek
|619
|628
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,62
|29,62
|-0,36
|