BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.05.2020 12:53
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 29/05/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.
Birleşme Nedeniyle Sona Erecek Fon
Bünyesinde Birleşilen Fon
YOD-Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon
YAK-Yapı Kredi Portföy Karma Fon
YAU-Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
YEF-Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
YDE-Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
YEF-Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844684
BIST
13:03100.407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 790,74
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.523
En Düşük
99.443
13:036,9854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0126
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
13:037,5843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5722
13:03382,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,86
|Açılış
|: 382,29
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|AYES
|3,19
|44.392
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|1.237.218
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|826.118
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|765.375
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|550.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|24.746
|% -10,00
|
|BMELK
|4,15
|670.904
|% -9,98
|
|GYHOL
|29,68
|63.714.286
|% -7,94
|
|GEDIK
|19,55
|5.709.917
|% -5,83
|
|COSMO
|3,08
|57.225
|% -5,81
|
|ASELS
|28,90
|1.339.710.512
|% 5,40
|
|ECILC
|5,88
|444.593.146
|% 8,49
|
|ISFIN
|3,93
|394.077.201
|% 5,36
|
|THYAO
|10,75
|377.957.620
|% 1,03
|
|GARAN
|7,98
|288.745.482
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,31
|143.604.109
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,93
|394.077.201
|% 5,36
|
|ODAS
|1,88
|170.301.498
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,21
|178.486.795
|% 1,38
|
|ECILC
|5,88
|444.593.146
|% 8,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5645
|8,6075
|% 0,14
|
|Frank
|7,1659
|7,2091
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8535
|1,8628
|% -0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-0,90
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.505
|-5,00
|
|Tam
|2.537
|2.571
|-5,20
|
|Yarım
|1.238
|1.257
|-2,60
|
|Çeyrek
|619
|629
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,55
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,02
|
|B. Petrol
|29,69
|29,69
|-0,29
|