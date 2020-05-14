BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
14.05.2020 14:32
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. 12/05/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 15/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
DSC
Deniz Portföy Çağ Serbest (Döviz) Özel Fon
Deniz Portföy RÜ Serbest (Döviz) Özel Fon
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844950
BIST
14:1899.334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -824,72
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
99.029
14:186,9662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
14:187,5185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0202
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
14:18384,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,00
|Açılış
|: 384,16
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|10,34
|3.508.731
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|21.852.866
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|371.070
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|125.948.262
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|125.419.093
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.658.801
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|9.795.190
|% -9,97
|
|ASELS
|28,98
|1.089.566.210
|% 1,12
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|GARAN
|7,77
|409.612.606
|% -1,65
|
|SASA
|9,23
|331.227.554
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,42
|244.421.863
|% -0,82
|
|IEYHO
|0,62
|78.814.176
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,42
|244.421.863
|% -0,82
|
|ECILC
|5,80
|608.547.066
|% -2,68
|
|CEMAS
|1,06
|100.933.589
|% -1,85
|
|YGYO
|0,63
|44.291.608
|% 6,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4646
|8,5070
|% -0,53
|
|Frank
|7,1149
|7,1578
|% -0,42
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-1,47
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.514
|-4,70
|
|Tam
|2.543
|2.579
|-4,70
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|-2,30
|
|Çeyrek
|621
|631
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,02
|
|B. Petrol
|30,37
|30,37
|1,18
|
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