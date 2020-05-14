BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBORSA İSTANBUL DUYURUSUDeniz Portföy Yönetimi A.Ş. 12/05/2020 tarihli yazısı ile kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 15/05/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.FON KODUESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIDSCDeniz Portföy Çağ Serbest (Döviz) Özel FonDeniz Portföy RÜ Serbest (Döviz) Özel FonPAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844950BIST