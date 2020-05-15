BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
15.05.2020 13:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Açıklamalar
BORSA İSTANBUL DUYURUSU
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 18/05/2020 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
Yapı Kredi Portföy Odeabank Serbest Özel Fon
YOF
PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845344
BIST
14:561.121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.125
En Düşük
1.114
14:567,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0638
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
14:568,7131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0747
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7131
En Düşük
8,6034
14:56458,15
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,63
|Açılış
|: 457,82
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
459,85
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler14:56
|BERA
|8,47
|30.922.907
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.394.502
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.573.546
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.395.136
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|7.695.418
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,52
|2.655.348.523
|% 6,86
|
|TUPRS
|88,10
|2.118.462.290
|% 2,50
|
|GARAN
|7,17
|717.421.221
|% -1,51
|
|RTALB
|59,45
|610.696.551
|% 2,15
|
|TCELL
|15,29
|496.241.209
|% 0,26
|
|PETKM
|4,52
|2.655.348.523
|% 6,86
|
|EKGYO
|2,04
|398.424.150
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,85
|445.437.277
|% 7,55
|
|KRDMD
|3,01
|437.215.163
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,15
|229.666.675
|% -1,38
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3494
|7,3524
|% 0,88
|
|Euro
|8,7045
|8,7131
|% 0,86
|
|Sterlin
|9,6268
|9,6751
|% 1,05
|
|Frank
|8,0349
|8,0833
|% 1,21
|
|Riyal
|1,9529
|1,9627
|% 0,72
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|11,65
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,71
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|-62,46
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|-30,21
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,11
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
|