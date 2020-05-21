BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/05/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu aşağıda tabloda belirtilen fonların birleşmesi nedeniyle Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde 01/06/2020 tarihinden itibaren yeni fon unvanları ve kodları kullanılacaktır.Birleşme Nedeniyle Sona Erecek FonBünyesinde Birleşilen FonYOD-Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken FonYAK-Yapı Kredi Portföy Karma FonYAU-Yapı Kredi Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF-Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YDE-Yapı Kredi Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)YEF-Yapı Kredi Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)PAY PİYASASI OPERASYON DİREKTÖRLÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846349BIST